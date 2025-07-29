На Каширской ГРЭС установили газовую турбину для нового энергоблока

29 июля 2025, 09:37

Видео: пресс-служба администрации г.о. Кашира

На стройплощадке Каширской ГРЭС завершён ключевой этап модернизации — на фундамент установлен основной элемент первого энергоблока будущей парогазовой установки ПГУ-900 — газовая турбина ГТЭ-170.1. С рабочим визитом объект посетил временно исполняющий обязанности главы городского округа Кашира Роман Пичугин, сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Транспортировка турбины массой около 200 тонн потребовала тщательной подготовки: была построена временная дорога, использовалась спецтехника, в том числе автокраны. Оборудование доставили в главный корпус при помощи портальных и мостовых кранов. В ближайшее время аналогичным способом будет установлен генератор, после чего монтажные работы продолжатся.



ГТЭ-170.1 — первая в России газовая турбина, официально признанная инновационным энергооборудованием. Она прошла заводские испытания, а её характеристики будут окончательно подтверждены после пусконаладочных работ.



«Особенность проекта в том, что всё основное оборудование — трансформаторы, генераторы, турбины — производится в России. Это полностью отечественная разработка. Ну, а первый ток мы планируем дать в сеть 1 января 2028 года», — сообщил директор Каширской ГРЭС Дмитрий Ворожеев.

На объекте завершено устройство фундаментов, смонтирован каркас главного корпуса, продолжается установка котлов-утилизаторов, насосных систем и вспомогательной инфраструктуры: трансформаторов, насосных станций, административных зданий и инженерных сетей.

