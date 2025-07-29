В Подмосковье запустили лекции об электронных собраниях собственников жилья
Цикл лекций, посвящённых проведению общих собраний собственников жилья в электронном виде, запустили в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
Проект разработали специалисты МинЖКХ Подмосковья совместно с областной Ассоциацией председателей советов многоквартирных домов.
«На лекциях разбираются такие темы, как как порядок проведения электронного собрания, составление списка участников, формирование повестки собрания, этапы его проведения и использование ГИС ЖКХ. Кроме того, на лекциях разбираются возможные ошибки при проведении электронного собрания», — говорится в сообщении.Все слушатели получают также информационные материалы по темам лекций.
В августе первые лекции по проведению электронного собрания собственников жилья состоятся 5 числа для участников проекта «Активное долголетие» в Королёве и Жуковском.