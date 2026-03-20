На берегу Оки под Коломной разбился легкомоторный самолёт

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО

В городском округе Коломна потерпел крушение легкомоторный самолёт. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.



В ведомство поступила информация о падении воздушного судна близ берега реки Ока. Как выяснилось, ЧП случилось на улице Кирова в районе дома №102.

По предварительным данным, погибли два находившихся в самолёте человека.

На место выехали представители оперативных и экстренных служб. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Лора Луганская

