На берегу Оки под Коломной разбился легкомоторный самолёт
В городском округе Коломна потерпел крушение легкомоторный самолёт. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
В ведомство поступила информация о падении воздушного судна близ берега реки Ока. Как выяснилось, ЧП случилось на улице Кирова в районе дома №102.
По предварительным данным, погибли два находившихся в самолёте человека.
На место выехали представители оперативных и экстренных служб. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Читайте также: