Российский турист утонул в океане на Филиппинах из-за сильного течения
Российский турист утонул в океане на Филиппинах из-за сильного течения. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Трагедия произошла 11 марта на пляже Пука-бич на острове Боракай. Россиянин в один из дней отпуска решил искупаться в океане, но не обратил внимания на сильное отбойное течение. Его тело обнаружили спустя 11 часов после пропажи.
По данным ТАСС, вместе с мужчиной погиб местный спасатель. Он бросился туристу на помощь, но не успел одеть его в спасательный жилет.
