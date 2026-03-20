Пожар на строительном рынке парализовал движение в Москве
Из-за крупного пожара на строительном рынке в Москве временно перекрыли движение транспорта. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
По данным ведомства, ограничения ввели в Крюково — в районе корпуса 1562 перекрыта улица Андреевка. На месте работают экстренные службы, информация о причинах возгорания и возможных пострадавших уточняется. Водителей просят заранее выбирать маршруты объезда.
Пожар вспыхнул днем 20 марта. Площадь возгорания достигла 1,8 тысячи. квадратных метров. К тушению привлекли 42 сотрудников и 15 единиц техники. По информации источника, огонь также распространился на крышу расположенного рядом неработающего торгового центра.
По данным Telegram-канала «РЕН ТВ. Новости», за медицинской помощью после пожара обратились два человека.
