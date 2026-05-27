Фестиваль театров малых городов собрал в Сергиевом Посаде 15 коллективов
В Сергиевом Посаде стартовал XXIII Фестиваль театров малых городов России. Он объединил 15 творческих коллективов, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Свои работы на конкурс привезли труппы из Альметьевска, Великих Лук, Магнитогорска, Набережных Челнов, Нижнего Тагила и других городов. Артисты представят на суд публики и жюри девять спектаклей большой формы и шесть – малой.
«Мы очень ценим, что в этом году местом проведения был выбран подмосковный Сергиев Посад. У фестиваля большая география – в Московской области соберутся 15 коллективов от Югры до Псковской области. Мы проводим в регионе разные фестивали, но фестиваль малых городов России – совершенно особенный. Уверен, что он очень важен для развития театральной жизни страны», – сказал министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.
Он напомнил, что фестиваль придумал Театр Наций для поддержки театров в малых городах. Со временем конкурс стал мощным всероссийским движением.
«Мы видим очень серьёзные результаты. Спектакли, которые ставятся в малых городах, не уступают по творческому потенциалу столичным, а режиссёры из этих городов становятся лидерами театральной жизни страны. Третий раз мы проводим наш фестиваль в Московской области. Хочу выразить огромную благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьёву за всестороннюю поддержку и министру культуры и туризма региона Василию Кузнецову – за тёплый прием и помощь в организации», – сказал художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов.
В состав жюри вошли народная артистка России Ольга Остроумова, писатель Дмитрий Данилов, художник Анвар Гумаров и другие. Возглавил его художественный руководитель Александринского театра Никита Кобелев.
Победителей выберут в номинациях «Лучший спектакль большой формы»; «Лучший спектакль малой формы»; «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль». Также будет назван обладатель приза «Надежда».