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На бесплатный онкоскрининг в субботу пришли около 1,2 тыс. жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Около 1,2 тыс. жителей Подмосковья прошли в минувшую субботу бесплатный онкоскриниг, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. Это можно было бесплатно сделать в центрах амбулаторной онкологической помощи.
Пациентам были доступны консультации онкологов, диагностика новообразований кожи, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, кровеносной системы и лёгких. Помимо этого, женщины могли пройти маммографию или УЗИ молочных желёз, а мужчины – сдать ПСА-тест на рак простаты.
«В мероприятии приняли участие почти 1,2 тыс. человек. 41 из них был направлен на дополнительные обследования. С начала года здоровье в рамках Дней открытых дверей проверили почти 3,7 тыс. человек. В результате у 40 выявили онкологические заболевания», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Подробную информацию о работе подмосковной онкологической службы можно найти по ссылке.

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#московская область
#диспансеризация
Подмосковные синхронисты завоевали три медали на первенстве России
31 марта 2025, 17:51

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

В городском округе Чехов завершилось первенство России по синхронному плаванию среди спортсменов до 13 лет. Команда Московской области завоевала три награды — золотую, серебряную и бронзовую, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования проходили во дворце спорта «Олимпийский» им. Владимира Максимова». В них приняли участие более 400 спортсменов из 42 команд, представляющих 24 региона страны. Медали разыгрывались в шести дисциплинах: фигуры, соло, дуэт, смешанный дуэт, группа и комби.

Подмосковные спортсмены стали победителями в дисциплине «мужское соло», заняли второе место в «дуэте» и третье — в «комби». Кроме того, они показали высокие результаты в категориях «группа» и «смешанный дуэт», заняв третьи места. Эти успехи позволили сборной Московской области замкнуть тройку лидеров в общекомандном зачёте.

«Чтобы быть в лидерах, нужно уметь абсолютно всё, потому что синхронное плавание сочетает в себе плавание, хореографию и акробатическую подготовку. Наш вид спорта очень многогранный, поэтому требует больших физических и временных затрат», — сообщила тренер высшей категории, спортивная судья международной всероссийской категории Полина Прощенко.

Регион на турнире представляли 49 синхронистов из Чехова, Электростали, Рузы и Реутова. Соревнования проходили с 25 по 28 марта в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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#подмосковье
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В Московской области пройдет более 200 ярмарок в апреле
31 марта 2025, 17:22

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В апреле в Подмосковье пройдут 212 ярмарок в 41 городском и муниципальном округе. Здесь жители смогут приобрести постные продукты, товары для сада и огорода, продукцию отечественных фермеров, пасхальные украшения, текстиль и многое другое, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В 10 округах, включая Орехово-Зуевский, Талдомский и Щелково, состоятся тематические ярмарки, посвящённые Великому посту, который продлится до 19 апреля. К Пасхе, которую православные отметят 20 апреля, запланировано около 17 торговых площадок.

На ярмарках «Товары регионов России» можно будет купить сыры, мясные деликатесы, молочную продукцию и сладости, а подготовиться к дачному сезону — на специализированных площадках в Истре, Волоколамске и Одинцовском округе.

Актуальный список адресов, дат проведения, режим работы и основную тематику ярмарок можно узнать на официальном сайте Минсельхоза Подмосковья. Реестр обновляется ежемесячно.

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В Подольске заработал новый зал для спортивного метания ножа
31 марта 2025, 16:30

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

В Подольске торжественно открыли новый зал для занятий спортивным метанием ножа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Церемония прошла в спорткомплексе «Спорт-Сервис». Она была приурочена к пятилетию Подольского отделения Московской областной федерации этого вида спорта.
«День открытия нового зала войдёт в историю спорта как особая дата. Зал станет важной частью спортивной инфраструктуры муниципалитета и создаст возможности для воспитания новых чемпионов», – сказал руководитель подольского отделения спортивного метания ножа Руслан Кучер.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

В администрации добавили, что на торжественном мероприятии наградили юных спортсменов, отличившихся на первенстве округа в возрастных категориях 10-11 и 12-13 лет.

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#минспорт мо
#подмосковье
#московская область
#спортивная площадка
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К подмосковному проекту «Открытый стадион» присоединились уже около 490 школьных спортплощадок
К проекту «Открытый стадион» присоединились около 490 школьных спортплощадок
31 марта 2025, 16:29

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье более 500 стадионов из 600, расположенных на территориях школ, к концу года станут доступными для всех. По инициативе губернатора Андрея Воробьёва в Московской области реализуется региональный проект «Открытый стадион». Жители могут бесплатно тренироваться на школьных спортплощадках, когда там нет уроков.
«Мы запустили проект «Открытый стадион» летом 2021 года, проанализировав загрузку школьных площадок. Оказалось, что в основном они работают днём, когда у детей идут уроки физкультуры. А вечером и летом во время каникул стадионы свободны. При этом в Подмосковье – большой запрос на спортивные пространства, где можно позаниматься на турнике или уличных тренажерах, погонять мяч. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов. В этом году сделаем доступными ещё 36», – сказал Воробьёв.
По словам губернатора, проект «Открытый стадион» позволяет любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой – беговыми дорожками, тренажёрами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой – лыжнёй или катком.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Все открытые стадионы соответствуют стандартам. Особое внимание – безопасности. Поэтому спортплощадки должны быть ограждены от здания школы забором, иметь отдельные входы для жителей и для учащихся, закреплённые футбольные ворота, а также информационные щиты, урны и скамейки.

По периметру стадионов устанавливают камеры видеонаблюдения, в том числе подключённые к системе «Безопасный регион». За тем, что происходит на объекте, следят сотрудники охраны школ. Они должны оперативно реагировать, если посетители нарушают правила поведения.

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#подмосковье
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Стало известно, какими цветами в этом году украсят клумбы в Подольске
31 марта 2025, 16:15

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

В городском округе Подольск этой весной на клумбах распустятся более 120 тыс. тюльпанов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Коммунальщики высадили под зиму 90 тыс. луковиц этих цветов и планируют добавить к ним 32 тыс. саженцев ранней рассады.

Своим цветением порадуют тюльпаны сорта «Триумф» красные с белой и с жёлтой каймой, фиолетовые с белой каймой, снежно-белые и ярко-жёлтые. Увидят горожане нежно-розовые «Попугайный» и «Дарвин», а также розовый с кремовой каймой пионовидный «Колумбус». Когда отцветут первоцветы, специалисты посадят 260 тыс. саженцев летней рассады.
«Летом на общественных территория округа будут цвести также красный и зелёный колеус, миниатюрная красная цинния, махровая петуния, белый, красный и оранжевый тагетес, цинерария, виола и портулак, карликовая георгина «Веселые ребята» и многие другое», – перечислил директор Подольского комбината благоустройства Дмитрий Полежаев.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Как отметили в администрации, для каждой клумбы разработали индивидуальную схему, подобрали цветовое сочетание и оптимальную высоту растений. Поэтому клумбы будут украшены всё теплое время года.

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