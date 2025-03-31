На бесплатный онкоскрининг в субботу пришли около 1,2 тыс. жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Около 1,2 тыс. жителей Подмосковья прошли в минувшую субботу бесплатный онкоскриниг, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. Это можно было бесплатно сделать в центрах амбулаторной онкологической помощи.
Пациентам были доступны консультации онкологов, диагностика новообразований кожи, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, кровеносной системы и лёгких. Помимо этого, женщины могли пройти маммографию или УЗИ молочных желёз, а мужчины – сдать ПСА-тест на рак простаты.
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«В мероприятии приняли участие почти 1,2 тыс. человек. 41 из них был направлен на дополнительные обследования. С начала года здоровье в рамках Дней открытых дверей проверили почти 3,7 тыс. человек. В результате у 40 выявили онкологические заболевания», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Подробную информацию о работе подмосковной онкологической службы можно найти по ссылке.
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Лора Луганская