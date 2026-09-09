В 13 округах Подмосковья за месяц починили и заменили более 500 баков для мусора

09 сентября 2026, 17:17

оригинал Фото: медиасток.рф

Свыше 500 баков для мусора заменили и отремонтировали в августе текущего года сотрудники Рузского регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в 13 округах Московской области, входящих в сферу деятельности компании. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Работы провели, в частности, в округах Шаховская, Власиха, Рузский, Волоколамский, Одинцовский, Восход, Краснознаменск, Наро-Фоминский, Истра, Молодёжный, Красногорск, Лотошино и Можайский.





«Специалисты отремонтировали 55 баков и заменили 464. Кроме того, на контейнерных площадках дополнительно установили 247 новых ёмкостей для мусора», — говорится в сообщении.