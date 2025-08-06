На бывшей ткацкой фабрике в Подмосковье пройдёт форум «100% Креатив»
В Орехово-Зуеве на территории креативного кластера «Стачка» 15 августа состоится гастрономический фестиваль «100% Креатив». Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Восьмое мероприятие из цикла форумов «100% Подмосковье» пройдёт в пространстве бывшей ткацкой фабрики и станет местом встречи бизнесменов, стартаперов, художников, дизайнеров, инвесторов и творческих людей, интересующихся локальной культурой и развитием городских инициатив», – пояснили в ведомстве.В программу включены историческая выставка о городе XIX века и экскурсия по набережной. Гости узнают историю династии Морозовых, а также становления текстильной столицы. Сотрудники Дулёвского фарфорового завода расскажут, как традиционные ремёсла живут и развиваются в современных условиях.
«Программа форума включает также гастрономический фестиваль, коллективный спуск на сап-досках, мастер-классы от профессиональных инструкторов по сап-сёрфингу, спортивную программу и ярмарку брендов Подмосковья», – добавили в региональном Мининвесте.Участие в форуме будет бесплатным, однако регистрация обязательна. Все подробности можно узнать по ссылке.