Подмосковье заняло первое место в России по уровню роботизации промышленности
Московская область стала лидером среди регионов России по уровню роботизации предприятий. Такие данные по итогам прошлого года сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
«Регион показывает высокий темп роботизации промышленности. По итогам 2024 года он занял первое место в стране по уровню роботизации промпредприятий. На подмосковных обрабатывающих предприятиях внедрено 1904 робота», – отметила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Она назвала тему роботостроения одной из ключевых тем развития промышленности Подмосковья. Роботизация востребована на промпредприятиях, в логистических центрах и на складах.
По словам Зиновьевой, два производства промышленных роботов будут созданы в одном из государственных индустриальных парков, старт строительству которых дали на прошлой неделе. Компании будут выпускать таких промышленных роботов, как сварщики и манипуляторы, а также займутся комплексной роботизацией производств. Запуск производств планируется на следующий год.