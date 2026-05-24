В Серпухове прошел творческий вечер поэтессы Юлии Воеводиной

24 мая 2026, 17:37

Фото: Администрация Серпухов г.о.

23 мая в Центральной городской библиотеке имени А.П. Чехова в Серпухове прошел творческий вечер местной поэтессы Юлии Воеводиной. Гости познакомились с ее альбомом «Эхом в сердце отзываются стихи». Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.







В рамках программы прозвучали стихи в исполнении автора и живые музыкальные номера. Кульминацией встречи стало живое общение с поэтессой — каждый желающий мог поделиться впечатлениями.



Воеводина рассказала, что любит стихи с детства, а в 2006 году пришла в редакцию, после чего начался ее творческий путь. Спустя 20 лет у поэтессы изданы две книги, а коллекция стихотворений продолжает пополняться.



Для зрителей также подготовили творческий спектакль о жизни автора — от первых детских стихов до сегодняшнего дня. Встреча получилась теплой и трогательной.