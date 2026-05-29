В Серпуховском музее 4 июня откроется выставка «Россия праздничная»
4 июня в галерее Каретный сарай Серпуховского историко-художественного музея откроется персональная выставка Олега Жидкова «Россия праздничная», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Экспозиция отражает любовь художника к родной земле. Олег Владимирович пишет картины в традициях русской и советской реалистической школы. Для его стиля характерны образная ясность, яркие выразительные цвета и обращение к исконным визуальным канонам.
Одна из ключевых тем творчества Жидкова — дореволюционная Россия. Поэзию и красоту простых русских людей художник показывает как в народных праздниках (Рождестве Христовом, Масленице, Яблочном Спасе), так и в трудовых буднях крестьян.
Олег Жидков — московский художник, член Союза художников России, выпускник ГАПОУ МО «Губернский колледж» и МГАХИ имени В.И. Сурикова. Он участвовал и побеждал в российских и зарубежных конкурсах, выставках и пленэрах, в том числе в Третьяковской галерее, Государственном Историческом музее, а также в залах Россотрудничества в Риме и Лондоне.
Кроме того, произведения художника хранятся в музеях и частных коллекциях России, Италии, Германии, Франции, США, Швейцарии и Китая.
Выставка продолжит работу до 28 июня. Возрастная категория: 0+. Подробную информацию можно найти на сайте Серпуховского историко-художественного музея.
