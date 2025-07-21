На борьбу с потоплениями в Щёлкове вывели десять бригад

21 июля 2025, 13:35

оригинал Фото: корреспондент Радио 1

Десять бригад занимаются ликвидацией подтоплений на территории городского округа Щёлково: четыре из них — в черте города Щёлково и шесть — в других населённых пунктах округа, передаёт корреспондент.





В работах задействовано 40 человек, используется девять единиц специальной техники: шесть мотопомп, два экскаватора-погрузчика и одна каналопромывочная машина.





«Подтопления выявлены в Щёлкове на улице Свердлова, Беляева и Радиоцентра, а также на улице Калинина в посёлке Загорянский и на улице Юбилейная в Медвежьих Озёрах. Крупных подтоплений — площадью более 500 квадратных метров — на территории округа нет. Размывов дорог также не произошло», — отмечается в сообщении.