Достижения.рф

Ливень вызвал перекрытия движения в нескольких районах Москвы

Фото: iStock/Marcin Kilarski

Москва столкнулась с последствиями сильного ливня, из-за которого временно перекрыто движение на нескольких участках дорог. Как сообщает столичный дептранс, ограничения введены на Волоколамском шоссе (в районе дома 142), в Проектируемом проезде №4062 — Нагатинская набережная, и на улице Адмирала Корнилова (в районе дома 65Б).



Помимо этого, в районе дома 4 по улице Тихая произошло обрушение дорожного полотна, что привело к полной остановке движения транспорта в этом районе.

Госавтоинспекция призывает водителей выбирать альтернативные маршруты.

Напомним, в Москве и Московской области затопило улицы и дороги из-за ливня. Так, на залитые водой дороги жалуются жители Красногорска, Люберец, Жуковского и Раменского.

Виктория Иванченко

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