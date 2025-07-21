Ливень вызвал перекрытия движения в нескольких районах Москвы

21 июля 2025, 12:55

Фото: iStock/Marcin Kilarski

Москва столкнулась с последствиями сильного ливня, из-за которого временно перекрыто движение на нескольких участках дорог. Как сообщает столичный дептранс, ограничения введены на Волоколамском шоссе (в районе дома 142), в Проектируемом проезде №4062 — Нагатинская набережная, и на улице Адмирала Корнилова (в районе дома 65Б).