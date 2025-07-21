Ливень вызвал перекрытия движения в нескольких районах Москвы
Москва столкнулась с последствиями сильного ливня, из-за которого временно перекрыто движение на нескольких участках дорог. Как сообщает столичный дептранс, ограничения введены на Волоколамском шоссе (в районе дома 142), в Проектируемом проезде №4062 — Нагатинская набережная, и на улице Адмирала Корнилова (в районе дома 65Б).
Помимо этого, в районе дома 4 по улице Тихая произошло обрушение дорожного полотна, что привело к полной остановке движения транспорта в этом районе.
Госавтоинспекция призывает водителей выбирать альтернативные маршруты.
Напомним, в Москве и Московской области затопило улицы и дороги из-за ливня. Так, на залитые водой дороги жалуются жители Красногорска, Люберец, Жуковского и Раменского.
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