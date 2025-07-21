В Котельниках ликвидировали подтопление на территории Северной промзоны
Видео: Анна Дука
Проектируемый проезд на территории Северной производственно-складской зоны в округе Котельники затопило из-за сильных дождей. Подтопление ликвидировали специалисты Мосавтодора, передаёт корреспондент.
Участок Проектируемого проезда является частым местом подтоплений, но несмотря на сложные погодные условия специалистам удалось оперативно справиться с проблемой.
«В борьбе с подтоплением было задействовано несколько единиц специальной техники. Воду с проезжей части перекачали в канализационную систему», — говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в столичном регионе за несколько часов выпало более 50% от месячной нормы осадков. В работе по ликвидации подтоплений участвуют коммунальные и аварийные службы, специалисты работают в усиленном режиме.