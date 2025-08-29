На бюджет в Московский областной медицинский колледж поступили почти 3 тыс. студентов
На бюджетную форму обучения в Московский областной медицинский колледж поступили порядка 3 тыс. студентов. Об этом по итогам завершившейся приёмной кампании сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Мы видим повышенный интерес у абитуриентов к медицинским специальностям. На бюджетную форму обучения зачислены 2958 человек, что примерно на 6% больше прошлогоднего показателя. Конкурс в этом году составил 4-9 человек на место», – уточнил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Как рассказали в министерстве, самые востребованные специальности в этом году – сестринское и лечебное дело.
Там напомнили, что студенты областного медицинского колледжа могут заключить целевой договор на обучение с возможностью дальнейшего трудоустройства в медицинские организации региона после учёбы. Заключить целевой договор с оказанием мер социальной поддержки могут студенты 1-4 курсов.