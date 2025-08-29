В Подмосковье в сентябре проведут 16 выездных донорских акций

29 августа 2025, 15:04

оригинал Фото: istockphoto.com/SeventyFour

Шестнадцать выездных донорских акций проведёт Московский областной центр крови в сентябре. Мероприятия будут проходить в четырнадцати городах Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.





Донорские акции проведут, в частности, в Лобне и Лосино-Петровском 5 сентября, в Луховицах — 8 сентября, в Дубне — 9 и 22 сентября, в Пущине 11 сентября, в Электростали — 12 и 26 сентября, в Королёве — 15 сентября, в Балашихе — 16 сентября, в Коломне — 17 сентября, в Долгопрудном — 19 сентября, в Белоозёрском — 25 сентября, в Сергиевом Посаде — 27 сентября, а в Хотькове и Павловском Посаде — 30 сентября.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

«Мы приглашаем вас присоединиться к донорскому движению, поделиться этой информацией с близкими и вместе подарить надежду на выздоровление пациентам Московской области», — сказал завотделом заготовки крови для выездной формы работы областного центра крови Никита Митькин.