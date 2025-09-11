На чемпионат мира по греко-римской борьбе отправятся три спортсмена из Подмосковья

11 сентября 2025, 11:28

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три спортсмена из Московской области вошли в состав российской сборной по греко-римской борьбе, которая выступит на чемпионате мира. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Отбор в национальную команду прошли призёр Олимпийских игр, чемпион мира, двукратный чемпион Европы Сергей Емелин из Подольска, призёр чемпионата мира и чемпионата Европы Садык Лалаев из Химок и призёр чемпионата Европы и российских чемпионатов Адлет Тюлюбаев из Химок.





«Адлет Тюлюбаев будет выступать в весовой категории до 82 килограммов, Сергей Емелин — в весовой категории до 62 килограммов, а Садык Лалаев — в весовой категории до 60 килограммов», — уточняется в сообщении.