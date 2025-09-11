Парки Подмосковья приглашают на «Парковый кросс»

11 сентября 2025, 11:05

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

В эту субботу, 13 сентября, в более чем 60 парках Московской области пройдет большое спортивное мероприятие «Парковый кросс». Гостей ждут забеги, мастер-классы от спортсменов, эстафеты для детей и десятки других активностей, сообщили в подмосковном Минкульте.







Например, в парке Чехова пройдет разминка с мастером спорта Михаилом Авдаляном, массовый забег, эстафеты для детей и открытый турнир по шахматам. В парке Каширы подготовили гигантскую дженгу.