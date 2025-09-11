Парки Подмосковья приглашают на «Парковый кросс»
В эту субботу, 13 сентября, в более чем 60 парках Московской области пройдет большое спортивное мероприятие «Парковый кросс». Гостей ждут забеги, мастер-классы от спортсменов, эстафеты для детей и десятки других активностей, сообщили в подмосковном Минкульте.
Например, в парке Чехова пройдет разминка с мастером спорта Михаилом Авдаляном, массовый забег, эстафеты для детей и открытый турнир по шахматам. В парке Каширы подготовили гигантскую дженгу.В парке «Детский городок» в Щелкове проведут занятие йогой, мастер-класс по джампингу и семейные эстафеты. В усадьбе Кривякино в Воскресенске — флешмоб, турнир на меткость для детей, мастер-класс по рубке шашкой и фотовыставка.
«Парковый кросс» проходит при поддержке Министерства культуры и туризма, Министерства физической культуры и спорта Московской области и АНО «МосОблПарк».