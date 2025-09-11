Подмосковье вошло в топ-10 по заявкам на проект «Профразвитие»

11 сентября 2025, 09:58

оригинал Фото: пресс-служба проекта «Профразвитие»

Продолжается приём заявок на проект «Профразвитие» президентской платформы «Россия — страна возможностей». В настоящее время Московская область входит в топ-10 регионов по числу участников. Об этом сообщает пресс-служба проекта.





На «Профразвитие» приглашают студентов, выпускников вузов и молодых специалистов. Здесь они смогут выбрать карьерный маршрут, прокачать свои навыки и получить первый опыт работы.





«За первые два сезона проекта к нему присоединились 2912 жителей Московской области. 45 из них стали финалистами и вошли в число победителей. В новом третьем сезоне от жителей Подмосковья поступило уже 1786 заявок», — отмечается в сообщении.