В Подмосковье привели в порядок 940 пешеходных дорожек
940 пешеходных коммуникаций создали и отремонтировали в Московской области в текущем году в рамках реализации программы «Пешком». План работ выполнили на 90%. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Такая работа проводится уже несколько лет, а в этом году её объём увеличился почти вдвое по сравнению с предыдущим.
«В текущем году в Московской области должны обновить 1 037 пешеходных коммуникаций. Речь идет не только о создании новых дорожек, но и о ремонте уже существующих. На части объектов обновляют асфальт и меняют изношенное плиточное покрытие на асфальтобетонное», — отметил глава министерства Игорь Даниленко.Он добавил, что программу сформировали по заявкам жителей, а приоритетным стало обустройство тропинок, которые ведут к больницам, школам и другим социально значимым объектам.
Согласно стандартам, у дорожек должно быть прочное основание (песчано-гравийная подушка) и износостойкое покрытие, а по краям — бордюрный камень.
В пресс-службе ведомства уточнили, что из 940 благоустроенных объектов плитку на асфальтовое покрытие заменили на 362 дорожках, а по 578 адресам дорожки появились вместо привычных жителям тропинок. Кроме того, на них оборудовали удобные съезды.
Работами занимаются подрядные организации под контролем сотрудников министерства.
Программу «Пешком» по обустройству дорожек для жителей запустили в Московской области в 2021 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьёва.
При формировании адресного списка учитываются запросы, поступающие от населения в окружные администрации, обращения на портал «Добродел» и результаты выездных обследований территорий местными властями. Кроме того, проверяется рельеф территории, безопасность, ширина дрожки, возможность сделать её доступной для маломобильных людей, необходимость кронирования растущих рядом деревьев и пр. После этого составляется смета и подаётся заявка на включение в программу.
Благодаря этому проекту в Московской области создали уже несколько тысяч удобных пешеходных коммуникаций.