На чемпионате по городошному спорту в Подольске повторили мировой рекорд

27 июня 2025, 14:46

Чемпионат России по городошному спорту состоялся в Подольске, на нём спортсменка из Нижнего Новгорода Екатерина Варнашина повторила свой мировой рекорд — выбила 90 фигур за 109 бит. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.







«Помимо повторения мирового рекорда Екатерина Варнашина завоевала золотую медаль чемпионата в дисциплине «городки классические» с результатом 90 фигур за 114 бит», — отмечается в сообщении.