На чемпионате по городошному спорту в Подольске повторили мировой рекорд
Чемпионат России по городошному спорту состоялся в Подольске, на нём спортсменка из Нижнего Новгорода Екатерина Варнашина повторила свой мировой рекорд — выбила 90 фигур за 109 бит. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Помимо повторения мирового рекорда Екатерина Варнашина завоевала золотую медаль чемпионата в дисциплине «городки классические» с результатом 90 фигур за 114 бит», — отмечается в сообщении.Участниками чемпионата стали 120 спортсменов: 73 мужчины и 47 женщин. Они представляют восемнадцать российских регионов. Командные и личные соревнования проводятся по европейским и классическим городкам. Последним днём чемпионата станет 1 июля, после чего по итогам турнира будет формирована сборная России.