В Подольске капитально ремонтируют более 60 домов
Капитальный ремонт 62 многоквартирных домов проводится в городском округе Подольск в настоящее время. О ходе работ рассказали в пресс-служба администрации муниципалитета.
«В ходе капремонта выполнено 69 элементов в 62 домах, продолжается обновление еще 117 элементов общедомового имущества. В частности, в доме по адресу: улица Литейная, дом №4а, уже заменили стропильные системы кровли, смонтировали снегодержатели и ограждения. На следующей недели начнётся утепление крыши и ремонт фасада, а затем — замена инженерных систем», — говорится в сообщении.В доме №25/11 по Революционному проспекту тоже ведётся ремонт крыши. Здесь рабочие заменят покрытие скатной кровли, водостоки и утеплят крышу.
Всего до конца 2025 года в округе планируется капитально отремонтировать 278 многоквартирных домов, в которых обновят 900 элементов.