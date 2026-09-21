На чемпионате России по стрельбе женщины соревновались наравне с мужчинами
Женщины состязались наравне с мужчинами на чемпионате России по практической стрельбе из ружья, который состоялся в деревне Большая Городня под Серпуховом. Ксения Рудницкая представляла сборную Московской области.
Как рассказала спортсменка, на стрельбище три года назад её впервые привёл муж. С тех пор практическая стрельба стала их семейным досугом.
«Сначала стреляла из карабина. Это легко, удобно, нет зарядок в таком количестве, как в ружье, ощущается как игрушка. Но захотелось чего-то потяжелее. Понравилось заряжаться с пояса. После матча чувствуешь, что совершил какое-то непростое действие. Поэтому сейчас стреляю из ружья. Это моё самое любимое. Во всех соревнованиях участвую с удовольствием», – поделилась Рудницкая.
Спортсменка рассказала, что перед чемпионатом побывала с мужем на соревнованиях в Барнауле и Екатеринбурге, участвовала в матчах в Костроме, Твери и Санкт-Петербурге.
По словам спортсменки, стрельбище в Большой Городне стало любимым местом для тренировок.
Чемпионат России по практической стрельбе проходил три дня. В соревнованиях участвовали более 100 спортсменов из разных городов страны.