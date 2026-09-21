На чемпионате России по стрельбе женщины соревновались наравне с мужчинами

21 сентября 2026, 10:46

оригинал Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Валерий Гореловский

Женщины состязались наравне с мужчинами на чемпионате России по практической стрельбе из ружья, который состоялся в деревне Большая Городня под Серпуховом. Ксения Рудницкая представляла сборную Московской области.





Как рассказала спортсменка, на стрельбище три года назад её впервые привёл муж. С тех пор практическая стрельба стала их семейным досугом.

«Сначала стреляла из карабина. Это легко, удобно, нет зарядок в таком количестве, как в ружье, ощущается как игрушка. Но захотелось чего-то потяжелее. Понравилось заряжаться с пояса. После матча чувствуешь, что совершил какое-то непростое действие. Поэтому сейчас стреляю из ружья. Это моё самое любимое. Во всех соревнованиях участвую с удовольствием», – поделилась Рудницкая.