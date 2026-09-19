Международные эксперты оценили прозрачность выборов на участке 1979 в Одинцовском филиале МГИМО
Избирательный участок № 1979 посетила делегация международных электоральных экспертов и наблюдателей из Камбоджи, Пакистана, Танзании, Малайзии, Индии и США. Они ознакомились с ходом голосования, пообщались с председателем комиссии и наблюдателями.
Член парламента Малайзии и председатель межпарламентской группы дружбы России и Малайзии Кельвин Ии Ли Вуэн поделился впечатлениями.
«Я бы хотел отметить, что мы видим большое количество открытых и доброжелательных сотрудников избирательных участков, которые помогают сделать процесс голосования более комфортным».За два дня эксперты посетили десятки участков в разных округах Подмосковья и Москвы. Нарушений зафиксировано не было.
«Мы видим, что все участки оборудованы видеокамерами, которые обеспечивают прозрачность и безопасность голосования. В целом процесс идёт очень хорошо, а самое главное — каждый получает возможность быть равно значимым участником избирательного процесса», — добавил Кельвин Ии Ли Вуэн.