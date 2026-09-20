Делегация международных наблюдателей посетила избирательные участки Зарайска
На выборы в Зарайск приехала делегация международных наблюдателей. В её состав вошли представители избиркомов Зимбабве, Намибии, Индонезии, Лесото, Маврикия и Сьерра-Леоне.
Гости посетили избирательные участки.
«Избирательная система в России достаточно эффективная. Я не увидел на участках никаких очередей и нахожусь под впечатлением от того, как устроена система электронного голосования», – поделился один из председателей избирательной комиссии Намибии Герсон Уарипи Тжиенуна.Это его первый визит в Россию, и он впечатлён всей избирательной системой России. Особенно это касается электронного голосования.
Как отметил наблюдатель, отношения Советского Союза и Намибии зародились давно, поэтому российский опыт в целом можно использовать в его стране.
Ещё один член делегации – председатель ЦИК Индонезии Бетти Эпсилон Идрос. Она рассказала, что цель её визита – наблюдение за выборами, за тем, как Россия проводит свою кампанию. Наблюдатель намерена поделиться этим опытом в Индонезии.
«Наши страны разные, поэтому и выборы проводятся по-разному. У вас есть электронное голосование, а в Индонезии – только бюллетени. Думаю, мы можем поучиться друг у друга. Наши страны – стратегические партнёры», – отметила Идрос.Отвечая на вопрос о голосовании по почте, она пояснила, что такая возможность есть только для индонезийцев, которые живут за границей. Для тех, кто находится в самой стране, процедура не применяется.