Подмосковным аграриям предложили принять участие в пищевой выставке в Каире
Международная выставка продуктов питания и напитков «Food Africa 2026» будет проходить в столице Египта Каире с 7 по 10 декабря. Принять в ней участие приглашают подмосковных аграриев и пищевые компании. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Участники выставки смогут представить свою продукцию для широкой аудитории и наладить связи с партнёрами в Африке и на Ближнем Востоке.
«Для представители малого и среднего бизнеса предусмотрен комплекс льгот: им полностью компенсируют затраты на информационное продвижение, аренду выставочной площади и строительство стенда, обеспечат организацию участия и администрирование, а также освободят от большей части трат на доставку выставочных образцов», — говорится в сообщении.Компании, желающие принять участие в выставке, должны подать заявку до 9 августа через портал «Госуслуги ВЭД».