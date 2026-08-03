Подмосковным аграриям предложили принять участие в пищевой выставке в Каире

03 августа 2026, 17:57

оригинал Фото: медиасток.рф

Международная выставка продуктов питания и напитков «Food Africa 2026» будет проходить в столице Египта Каире с 7 по 10 декабря. Принять в ней участие приглашают подмосковных аграриев и пищевые компании. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





Участники выставки смогут представить свою продукцию для широкой аудитории и наладить связи с партнёрами в Африке и на Ближнем Востоке.





«Для представители малого и среднего бизнеса предусмотрен комплекс льгот: им полностью компенсируют затраты на информационное продвижение, аренду выставочной площади и строительство стенда, обеспечат организацию участия и администрирование, а также освободят от большей части трат на доставку выставочных образцов», — говорится в сообщении.