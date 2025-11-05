Подольские травматологи спасли ногу попавшему в аварию подростку

05 ноября 2025, 11:46

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Подольской детской больницы спасли ногу пациенту, попавшему в серьёзное ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





16-летнего подростка в больницу после аварии экстренно доставила бригада скорой помощи. После осмотра медики диагностировали сильнейшее повреждение мягких тканей стопы – отрыв кожной поверхности размером пять на пять сантиметров.



Фото: пресс-служба Минздрава МО





«Травматологи-ортопеды провели четырёхчасовую операцию, взяв кожный трансплантат с внутренней поверхности руки и заменив им лоскут на мышце стопы. Хирургическое вмешательство прошло успешно, трансплантат прижился без осложнений», – рассказал заведующий отделением детской травматологии и ортопедии Владимир Ланцов