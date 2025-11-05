Подольские травматологи спасли ногу попавшему в аварию подростку
Врачи Подольской детской больницы спасли ногу пациенту, попавшему в серьёзное ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
16-летнего подростка в больницу после аварии экстренно доставила бригада скорой помощи. После осмотра медики диагностировали сильнейшее повреждение мягких тканей стопы – отрыв кожной поверхности размером пять на пять сантиметров.
«Травматологи-ортопеды провели четырёхчасовую операцию, взяв кожный трансплантат с внутренней поверхности руки и заменив им лоскут на мышце стопы. Хирургическое вмешательство прошло успешно, трансплантат прижился без осложнений», – рассказал заведующий отделением детской травматологии и ортопедии Владимир ЛанцовСейчас юный пациент идёт на поправку, в ближайшее время его выпишут. После заживления ран он приступит к реабилитации.