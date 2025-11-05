Подмосковье представило на фестивале «Зодчество» 22 исторических города

05 ноября 2025, 12:22

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

22 города со статусом исторических поселений представила Московская область на XXXIII международном архитектурном фестивале «Зодчество-2025» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.





Подмосковная экспозиция называется «Бесценное ожерелье исторических поселений». О том, как она отражает тему фестиваля «На грани», рассказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.





«Исторические города Подмосковья существуют на грани прошлого и будущего, памяти и развития, наследия и инноваций. Это та самая грань, где архитектурная практика должна быть максимально чуткой и смелой одновременно. Мы балансируем между аутентичностью и созданием современной комфортной среды», — пояснила Александра Кузьмина.