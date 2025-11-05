В Подмосковье в 2025 году организовали свыше 280 выездных донорских акций
В Московской области с начала года состоялось более 280 выездных донорских акций. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Сдать кровь в регионе можно в учреждениях службы крови и в ходе акций, которые регулярно проводит Московский областной центр крови. Во время таких выездов стать донорами могут совершеннолетние жители без противопоказаний по здоровью.
«С начала этого года прошла 281 выездная акцию. Всего удалось заготовить около восьми тонн крови», – рассказал зампредседателя правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Кровь и её компоненты нужны пациентам с серьёзными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, а также пострадавшим в ДТП и новорождённым с различными патологиями.
Московский областной центр крови принимает доноров без выходных с 8 до 14 часов по адресу: Москва, ул. Металлургов, 37А.
Полный список учреждений Службы крови региона можно найти на сайте.