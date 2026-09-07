Юные подмосковные фигуристы выиграли второй этап юниорского Гран-при в Бангкоке

07 сентября 2026, 12:00

оригинал Фото: пресс-служба Федерация фигурного катания на коньках России

Мария Фефелова и Артём Валов из Московской области стали победителями второго этапа юниорского Гран-при по фигурному катанию в танцах на льду. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.