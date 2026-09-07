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Юные подмосковные фигуристы выиграли второй этап юниорского Гран-при в Бангкоке

оригинал Фото: пресс-служба Федерация фигурного катания на коньках России

Мария Фефелова и Артём Валов из Московской области стали победителями второго этапа юниорского Гран-при по фигурному катанию в танцах на льду. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.



В произвольном танце дуэт, представляющий областное Училище олимпийского резерва №3, установил новый личный рекорд – 100,76 балла. По сумме с результатом за ритм-танец (65,33 балла) подмосковные фигуристы набрали 166,09 балла и завоевали золото. Серебряными призёрами стали американцы, бронзовыми – французские фигуристы.

Этап прошёл в столице Таиланда Бангкоке. Для Фефеловой и Валова эта победа стала второй подряд на этапах юниорского Гран-при. В августе они выиграли первый этап в китайском Сиане. Две победы гарантировали российскому дуэту выход в финал юниорской серии Гран-при, запланированной на декабрь.

Лора Луганская

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