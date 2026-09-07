Участие в подмосковном инклюзивном спортфестивале приняли более 130 человек

07 сентября 2026, 12:10

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Инклюзивный физкультурный фестиваль для ветеранов боевых действий «Герои Отечества» состоялся в деревне Лужки округа Серпухов в субботу, 5 сентября. В нём приняли участие более 130 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





Фестиваль организовали на спортивной базе «Лесная опушка». Ветераны в возрасте от 20 до 49 лет проходили испытания, включённые в комплекс ГТО. Участников разделили на классы в зависимости от состояния здоровья. Для каждого класса установили свои нормы.





«Физкультурные тесты сдавали ветераны следующих классов: «поражение нижних конечностей», «сидячие», «поражение верхних конечностей», «с остаточным зрением и тотально слепые» и «здоровые», — говорится в сообщении.