Подмосковье передало на обслуживание Москве 54 автобусных маршрута

31 августа 2026, 11:18

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Продолжается реализация совместного проекта «Москва – область». Подмосковье передаёт на обслуживание Москве автобусные маршруты, что позволяет повысить качество пассажирских перевозок в области.





Первым подмосковным округом-участником проекта стали Химки. Передача маршрутов стартовала в июле прошлого года и завершилась в августе текущего. На обслуживание в столицу передали 19 маршрутов. Это 134 автобуса большого и среднего классов.



Благодаря этому у подмосковного перевозчика «Мострансавто» в Химках высвободился 81 автобус. 29 машин сразу направили на самые загруженные городские линии, маршруты к станциям МЦД и железной дороги. Это автобусы №3, №5, №10, №26, №27, №29, №35, №41, №42, №44, №575, №1062, и №1078. В результате перераспределения пассажиропоток удалось не только сохранить, но и увеличить.



Фото: пресс-служба Минтранса МО

А на маршруте №1971 до метро «Сходненская» 1 августа запустили бесшумные электробусы.

«Цель проекта – сделать транспортное сообщение между Москвой и Подмосковьем более комфортным для жителей. В Москву передано 19 маршрутов. Это позволило высвободить автобусы Мострансавто и запустить 29 единиц техники на самые востребованные для химчан маршруты в городском округе, включая остановки станций МЦД и железнодорожные станции. Проект не только сохранил и приумножил пассажиропоток в Химках, но и снизил количество обращений», – сказала глава городского округа Химки Инна Федотова.

Фото: пресс-служба Минтранса МО

«С 2025 года мы вместе с правительством Москвы реализуем проект «Москва – область». Уже действует 54 смежных маршрута, на которых жители районов возле МКАД могут комфортно добираться в Москву. Это позволило нам высвободить более 250 автобусов и направить их на более востребованные маршруты до станций МЦД, железнодорожных станций и новых ЖК, которые вводятся в Московской области. Это позволяет сократить интервал между рейсами, время ожидания для граждан и путь от дома до работы и от работы до дома. Будем продолжать эту работу для повышения качества обслуживания наших граждан», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.