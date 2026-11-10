В тепличном комплексе по выращиванию роз в Раменском культивируют 60 видов цветов

10 ноября 2026, 16:59

Фото: Раменский медиацентр

Более 60 видов цветов представлено в Раменском в самом большом в Московской области тепличном комплексе по выращиванию роз. Об этом сообщили корреспонденты Раменского медиацентра, побывавшие на экскурсии в теплицах.





Об особенностях выращивания роз разных сортов рассказала главный агроном Раменского тепличного комплекса Валерия Турбаевская.

«Растения высажены на 18 гектарах земли. Сейчас работы ведутся на оставшейся территории, где вскоре появятся новые сорта одного из самых популярных цветов в мире. Всего в тепличном комплексе представлено более 60 видов цветов, и одни из самых известных – розы «Бомбастика», – отметила Турбаевская.

Фото: Раменский медиацентр

«В первую очередь розы черенкуют, выращивают в череночном отделении, а уже потом пересаживают в теплицу. С этого момента проходит два-три месяца. По окончании этого срока происходит первая срезка», – рассказала Валерия.