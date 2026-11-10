Раменские гимнастки выиграли международный турнир в Ташкенте

10 ноября 2026, 17:29

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Студентки Гжельского государственного университета выиграли международный турнир в составе сборной Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.





Турнир по художественной гимнастике «Голубые купола 2026» проходил в столице Узбекистана Ташкенте. В соревнованиях участвовали спортсменки из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Киргизии.

«Россию в групповых упражнениях представляла сборная Московской области. В составе команды выступили студентки ГГУ Полина Головинова, Полина Токарева и Екатерина Ключникова. Они продемонстрировали высокий уровень подготовки, слаженность и артистизм. По итогам турнира сборная Подмосковья завоевала золотые медали», – рассказали в администрации