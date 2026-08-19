На даче под Истрой нашли нарколабораторию
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Лабораторию по производству наркотиков обнаружили полицейские в доме в одном из СНТ в городе Дедовск округа Истра. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Дом арендовали приезжие из Ростова-на-Дону — 41-летняя женщина и 42-летний мужчина. Их задержали.
«При обыске оперативники нашли лабораторное оборудование, ёмкости с химическими жидкостями общим объёмом около 700 литров и кристаллическое вещество массой десять килограммов. Экспертиза показала, что вещество является производным наркотика эфедрона», — говорится в сообщении.Задержанные рассказали, что действовали по указаниям кураторов, которые передавали им оборудование и компоненты через тайники-закладки. Наркотики злоумышленники планировали продавать в Московской области.