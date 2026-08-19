В Кузбассе обнаружили тело пастора, пропавшего в июне во время сап-прогулки
В Кемеровской области спасатели обнаружили тело пастора, пропавшего два месяца назад во время сап-прогулки. Об этом 19 августа сообщил ТАСС сын погибшего Дмитрий Шведов.
Инцидент произошёл 21 июня на озере Бирюзовое в Междуреченске. Мужчина, который хорошо знал эту местность и раньше был моряком, вышел отдыхать на сапе и не вернулся. Плавсредство пропавшего пастора нашли посреди водоёма.
В поисках мужчины участвовали водолазы и глубоководный коптер, так как озеро имеет искусственное происхождение и необычную форму. В настоящий момент тело уже подняли со дна, сейчас жена погибшего находится на опознании. Полиция ранее исключила версию криминального характера, точную причину смерти пастора установят судмедэксперты.
Напомним, что во время сап-прогулки человек плывет по воде стоя или сидя на специальной широкой доске (сапборде) и гребет одним длинным веслом. Этот вид спорта считается достаточно легким и безопасным.
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