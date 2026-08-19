В Кузбассе обнаружили тело пастора, пропавшего в июне во время сап-прогулки

19 августа 2026, 07:15

Фото: iStock/LexaAdams

В Кемеровской области спасатели обнаружили тело пастора, пропавшего два месяца назад во время сап-прогулки. Об этом 19 августа сообщил ТАСС сын погибшего Дмитрий Шведов.