В России водитель не вписался в поворот и спровоцировал смертельное ДТП

19 августа 2026, 08:51

Женщина-водитель погибла в лобовом ДТП с Haval под Челябинском

Фото: iStock/Anton Novikov

Женщина-водитель погибла в лобовом ДТП на трассе в Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба УМВД региона.