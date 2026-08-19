В России водитель не вписался в поворот и спровоцировал смертельное ДТП
Женщина-водитель погибла в лобовом ДТП на трассе в Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба УМВД региона.
Трагедия произошла вечером 18 августа на изгибе дороги в городе Верхний Уфалей. Кроссовер Haval Jolion не вписался в поворот, выехал на встречную полосу и врезался в Kia Rio.
За рулем китайского автомобиля находился 26-летний мужчина — ему оказали медицинскую помощь на месте. Его пассажир также получил телесные повреждения. 48-летнюю женщину, управлявшую второй иномаркой, доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи боролись за ее жизнь, но спасти не смогли — полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.
В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы выясняют все причины и обстоятельства смертельной аварии, проводится проверка.
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