На даче под Солнечногорском нашли нарколабораторию и 800 литров реактивов
Лабораторию по синтезированию наркотиков обнаружили полицейские в доме в одном из садоводческих товариществ округа Солнечногорск. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Дом и сарай в аренду под незаконное производство взяли двое жителей Московской области 34 и 40 лет. Обоих арендаторов задержали.
«При обыске в доме нашли и изъяли около 800 литров химических реактивов в канистрах, лабораторное оборудование, электронные весы и 40 ёмкостей и пакетов с бежевым порошком», — говорится в сообщении.Эксперты проверили содержимое девяти ёмкостей и выяснили, что это наркотик мефедрон общим весом свыше девяти килограммов. Остальной порошок проверят в ходе следствия.
Задержанные рассказали, что предложение заняться производством наркотиков они получили через мессенджер и все инструкции и оборудование им передали кураторы.