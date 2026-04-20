На даче под Солнечногорском нашли нарколабораторию и 800 литров реактивов

Лабораторию по синтезированию наркотиков обнаружили полицейские в доме в одном из садоводческих товариществ округа Солнечногорск. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Дом и сарай в аренду под незаконное производство взяли двое жителей Московской области 34 и 40 лет. Обоих арендаторов задержали.





«При обыске в доме нашли и изъяли около 800 литров химических реактивов в канистрах, лабораторное оборудование, электронные весы и 40 ёмкостей и пакетов с бежевым порошком», — говорится в сообщении.