Медсестру уволили за интим в психиатрической больнице
В Уэльсе, Великобритания, медсестру уволили из психиатрической больницы после того, как уличили ее в тайном сексе на рабочем месте. Об этом информирует Wales Online.
Дисциплинарная комиссия обнаружила, что Кейт Салливан трижды вступала в интимную связь с коллегой на рабочем месте. Первый инцидент произошел 4 марта 2021 года, когда медсестра и её партнер работали в ночную смену с другой женщиной. Они попросили коллегу оставить их наедине, и вскоре она услышала звуки, напоминающие половой акт. Шум продолжался около пяти минут.
8 января 2022 года та же женщина получила от Салливан сообщение, в котором медсестра утверждала, что только что занималась интимом на территории больницы. Аналогичное сообщение было отправлено 17 января, когда Кейт работала в ночную смену со своим любовником. Согласно внутреннему регламенту, Салливан должна была уведомить руководство о своих отношениях с коллегой, но она скрывала это.
Перед комиссией медсестра отрицала факт половых актов, утверждая, что придумала их, чтобы привлечь внимание коллеги-женщины. Однако эксперты не поверили её словам и установили, что Салливан намеренно планировала свой график так, чтобы работать в те же дни с любовником. Кейт работала в отделении психиатрической больницы, предназначенном исключительно для мужчин, включая заключенных с психологическими проблемами.
