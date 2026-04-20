Криминалист раскрыл редкую деталь гибели актера Бенграфа и его жены
Российский криминалист Михаил Игнатов назвал трагедию в Мытищах редким случаем для своей практики. По его словам, актер Владислав Бенграф и его супруга Евгения нанесли друг другу смертельные ножевые ранения почти одновременно. Об этом пишет Aif.ru.
Эксперт отметил, что при семейных конфликтах чаще погибает один человек. Затем нападавший нередко кончает с собой, когда осознает последствия. Игнатов связал случившееся с агонией или действием запрещенных веществ. Такая реакция могла притупить боль и дать женщине несколько секунд для ответного удара.
Криминалист считает, что Евгения не сразу ощутила тяжесть первой раны. После этого она схватила нож и ударила мужа не глядя, а лезвие попало ему в шею. Именно это ранение, по мнению специалиста, и привело к смерти мужчины. Игнатов добавил, что следствие, скорее всего, закроет уголовные дела после гибели обоих участников конфликта.
Читайте также: