На даче в Подмосковье нашли теплицу с коноплёй и оружие

11 февраля 2026, 09:11

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Полицейские обнаружили в доме на территории одного из СНТ в округе Домодедово теплицу для выращивания конопли и целый арсенал огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Хозяина дома — 42-летнего москвича — задержали.





«Под выращивание конопли мужчина оборудовал цокольный этаж дома. Он установил там гроу-боксы с системой освещения, вентиляции и климат-контроля. На месте полицейские изъяли 17 кустов конопли, а также растительное вещество, расфасованное в 17 пакетов, семь контейнеров, четыре свёртка и бочку. Проверка показала, что в свёртках находится гашиш», — говорится в сообщении.