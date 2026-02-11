На даче в Подмосковье нашли теплицу с коноплёй и оружие
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Полицейские обнаружили в доме на территории одного из СНТ в округе Домодедово теплицу для выращивания конопли и целый арсенал огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Хозяина дома — 42-летнего москвича — задержали.
«Под выращивание конопли мужчина оборудовал цокольный этаж дома. Он установил там гроу-боксы с системой освещения, вентиляции и климат-контроля. На месте полицейские изъяли 17 кустов конопли, а также растительное вещество, расфасованное в 17 пакетов, семь контейнеров, четыре свёртка и бочку. Проверка показала, что в свёртках находится гашиш», — говорится в сообщении.Кроме того, в доме нашли 479 патронов разного калибра, магазины, глушитель, три пистолета, двуствольный обрез и револьвер.