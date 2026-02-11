Российская школьница на Nissan Cube врезалась в забор, убегая от ГИБДД

11 февраля 2026, 08:15

В Бурятии школьница на автомобиле врезалась в забор, пытаясь скрыться от ГИБДД

Фото: iStock/Motortion

В Бурятии 14-летняя школьница угнала автомобиль и врезалась в забор, пытаясь скрыться от полиции. Инцидент произошел в селе Нур-Селение в ночь на среду. Об этом пишет РИА Новости.