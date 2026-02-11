Достижения.рф

Российская школьница на Nissan Cube врезалась в забор, убегая от ГИБДД

Фото: iStock/Motortion

В Бурятии 14-летняя школьница угнала автомобиль и врезалась в забор, пытаясь скрыться от полиции. Инцидент произошел в селе Нур-Селение в ночь на среду. Об этом пишет РИА Новости.



Сотрудники ГИБДД заметили Nissan Cube, который пытался уйти от преследования. Несмотря на требования остановиться, юная водительница продолжила движение. В результате она не справилась с управлением и врезалась в забор жилого дома. В машине находились две ее подруги. Как выяснили полицейские, девочка не имела прав на управление автомобилем. Мать школьницы спала и не знала, что дочь взяла ключи от машины.

На девушку составили административные протоколы, а автомобиль отправили на штрафстоянку. Матери грозит ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Материалы дела передали в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Дарья Осипова

