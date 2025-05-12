На дачных направлениях трассы М-11 ввели сезонные тарифы

Фото: Фотобанк МО
На трассе с 12 мая М-11 введены сезонные тарифы, сообщили в пресс-службе «Северо-западной концессионной компании». Повышение цен коснулось основных дачных маршрутов в пятницу, субботу и воскресенье.
«Для легковых автомобилей стоимость проезда на участке от МКАД до Зеленограда без транспондера выросла с 750 рублей до 800 рублей, до ЦКАД – с 1,1 тыс. рублей до 1,2 тыс. рублей, до Солнечногорска – с 1,4 тыс. рублей до 1,6 тыс. рублей», – отметили в компании.Там добавили, что скорректированы также тарифы и для грузовых транспортных средств. Срок действия сезонных тарифов – до 19 октября.
При этом стоимость проезда для легковых автомобилей останется прежней в рабочие дни, за исключением пятницы, а также в выходные дни на маршрутах, не связанных с дачными.
Не изменится стоимость проезда по абонементам.
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