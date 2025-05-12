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На дачных направлениях трассы М-11 ввели сезонные тарифы

Фото: Фотобанк МО

Фото: Фотобанк МО

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На трассе с 12 мая М-11 введены сезонные тарифы, сообщили в пресс-службе «Северо-западной концессионной компании». Повышение цен коснулось основных дачных маршрутов в пятницу, субботу и воскресенье.
«Для легковых автомобилей стоимость проезда на участке от МКАД до Зеленограда без транспондера выросла с 750 рублей до 800 рублей, до ЦКАД – с 1,1 тыс. рублей до 1,2 тыс. рублей, до Солнечногорска – с 1,4 тыс. рублей до 1,6 тыс. рублей», – отметили в компании.
Там добавили, что скорректированы также тарифы и для грузовых транспортных средств. Срок действия сезонных тарифов – до 19 октября.

При этом стоимость проезда для легковых автомобилей останется прежней в рабочие дни, за исключением пятницы, а также в выходные дни на маршрутах, не связанных с дачными.

Не изменится стоимость проезда по абонементам.

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Малый и средний бизнес Подмосковья инвестировал в ОЭЗ более 55 млрд рублей
12 мая 2025, 18:39

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Малый и средний бизнес обеспечил более четверти объёма инвестиций в особых экономических зонах Московской области. Это более 55 млрд рублей, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«ОЭЗ – привлекательная площадка не только для крупного бизнеса, но и для малых и средних предприятий. В Подмосковье на территориях особых экономических зон работают 216 резидентов, 159 из которых внесены в реестр МСП. Малый и средний бизнес обеспечил более четверти объёма инвестиций, осуществлённых в ОЭЗ региона, что составляет свыше 55 млрд рублей. На этот сектор приходится около 30% созданных в подмосковных ОЭЗ рабочих мест – почти 4,5 тыс.», – пояснила Зиновьева.
Как рассказали в подмосковном Мининвесте, благодаря механизмам поддержки, в том числе налоговым преференциям, предприятия могут эффективно развиваться в ОЭЗ и расширять деятельность даже в условиях ограниченного стартового капитала.

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#мсп
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В «Новом Иерусалиме» откроют выставку советского и узбекского модернизма
12 мая 2025, 18:29

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Музей «Новый Иерусалим» вместе с Фондом развития культуры и искусства Узбекистана представит 30 мая масштабный выставочный проект «Свет между мирами». Он посвящён малоизученному пласту советского, узбекского и русского модернизма 1920-1930-х годов, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области
В экспозицию войдёт более 160 живописных и графических работ 40 художников из коллекций «Нового Иерусалима» и Каракалпакского государственного музея искусства имени И.В. Савицкого. Это первый за многие годы международный проект, объединяющий две уникальные коллекции.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
«Творчество всегда объединяет, особенно когда есть общая история, прочные культурные связи, взаимопонимание и поддержка между народами. Уверен, что совместный проект «Свет между мирами» укрепит дружбу России и Узбекистана. Он будет интересен как знатокам искусства, так и тем, кто впервые приехал в «Новый Иерусалим», – заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Выставка «Свет между мирами» – результат уникального межмузейного партнёрства
«Музей Савицкого сохранил пласт искусства, который многие десятилетия оставался вне официального канона, но сегодня приобретает актуальность. Это первый за многие годы международный проект, объединяющий такие значимые и столь различные коллекции. Вместе они раскрывают забытые или искажённые страницы истории искусства, позволяют взглянуть на 1920–1930-е не только как на противостояние авангарда и соцреализма, но как на время поиска нового художественного языка», – сказала председатель Фонда развития культуры и искусства Узбекистана Гаянэ Умерова.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Выставочный проект объединяет два региона, отдалённых друг от друга более чем на 2 тыс. километров, но связанных общими страницами истории.
«Это важнейший международный культурный мост. Примечательно, что проект проходит в нашем музее «Новый Иерусалим», являющемся ведущей и крупнейшей в России культурной институцией с региональным статусом и имеющем с Нукусским музеем созвучные коллекции поставангарда», – отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Экспозиция выстроена как последовательность тематических разделов, отражающих поиски художников тех лет. Она разбита на разделы «Мастера нового Востока», «Лица времени», «Метафизика 1920-1930-х» и «Открытие нового мира. Объединение «Цех живописцев».

Билеты на выставку можно купить, пройдя по ссылке.

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За объекты благоустройства проголосовали уже более 425 тыс. жителей Подмосковья
12 мая 2025, 18:14

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Свыше 425 тысяч жителей Московской области уже приняли участие во Всероссийском онлайн-голосовании за выбор территорий для благоустройства, которое стартовало 21 апреля, в этом году в списки на выбор вошли 289 объектов в 54 округах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.
«В Московской области голосование проходит уже в пятый раз. Каждый год активность жителей растёт: на сегодняшний день участие в голосовании приняли уже более 425 тысяч человек», — отметил заместитель председателя областного правительства — глава Минблагоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
Принять участие в голосовании жителям Московской области помогают волонтёры.

«Волонтерский корпус проекта насчитывает уже более 3,6 тысяч человек. Это активные и неравнодушные ребята. Активисты рассказывают жителям региона о проекте и показывают, как проголосовать на сайте. На сегодняшний день благодаря волонтёрам проголосовали уже более 90 тысяч человек», — добавила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Голосование за объекты благоустройства продлится до 12 июня включительно. Принять в нём участие может любой житель региона старше 14 лет.

Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке участков волонтёрского движения. В частности, волонтёрам обеспечивается страхование жизни и здоровья на период проведения акций, некоммерческим организациям предлагаются субсидии и гранты. Предусмотрена также организационная, консультационная, методическая и информационная поддержка. Подробнее об этом — по ссылке.

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#подмосковье
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«Ночные волки» открыли очередной мотосезон в Павловском Посаде
12 мая 2025, 18:07

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

В парке «Дубрава» в Павловском Посаде открыли мотосезон. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Торжественное мероприятие объединило более 50 участников из Павлово-Посадского округа, Москвы, других городов Подмосковья. В нём приняли участие сотрудники дорожно-патрульной службы и руководство парка.

Перед байкерами выступил замначальника Отдела Госавтоинспекции ОМВД России «Павлово-Посадский» Михаил Ланских. Сезон официально открыли члены клуба «Ночные волки».
«Участники клуба пожелали друг другу удачи и безопасных поездок. Среди мотоциклистов – мужчины и женщины разных возрастов и профессий. Все они собрались для торжественного старта. Заводя моторы, участники открытия продемонстрировали единство и любовь к экстремальному увлечению», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

В администрации отметили, что традиция открытия мотосезона стала неотъемлемой частью жизни тех, кого объединяет активный образ жизни, любовь к мотоциклам и драйв.

Днём ранее «Ночные волки» стали участниками мотопробега к 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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#гаи
#госавтоинспекция
#безопасность
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В Подмосковье выросло производство импортозамещающих сухих смесей
12 мая 2025, 17:52

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Производство сухих смесей для младенцев, а также сухого молока и сливок, успешно замещающих импортные аналоги, выросло в Московской области за первый квартал текущего года почти на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«За первые три месяца текущего года объем производства сухого молока и сливок, а также сухих смесей для питания детей раннего возраста в Подмосковье составил 8,4 тыс. тонн, что на 10,9% больше, чем за первый квартал 2024 года», — говорится в сообщении.
По выпуску этой продукции Московская область занимает первое место в стране: в Центральном федеральном округе доля Подмосковья составляет 42%, а в России — 13%. Крупнейшими подмосковными производителями являются компании «Детское питание «Истра-Нутриция», «Лакталис Истра», «Инфаприм» и завод детского питания «Фаустово».

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