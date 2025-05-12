Названы самые частые виды дорожных аварий в Подмосковье

Фото: пресс-служба Минтранса МО
На дорогах Московской области за четыре месяца текущего года зафиксировали 970 ДТП с погибшими и ранеными. Это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.
Всего в авариях погибли 208 человек, травмы получил 1021 человек. Это на 56% больше и на 6% меньше прошлогоднего показателя.
Фото: пресс-служба Минтранса МО
В ведомстве отметили, что в марте удалось остановить резкий рост аварийности в ДТП за счёт проведения оперативных мероприятий. Это, например, снижение скорости на подъездах к пешеходным переходам вне населённых пунктов, а также контроль состояния тяжёлых пострадавших.
Для повышения безопасности Госавтоинспекция Подмосковья продолжает регулярные мероприятия и рейды по профилактике автоаварий. С 21 апреля по 18 мая в регионе проходит социальный раунд «Безопасная мобильность». В центре внимания – проблема бесконтрольного выезда несовершеннолетних на питбайках на проезжую часть.
Помимо этого, в Московской области ежедневно проводят дежурства в местах притяжения жителей, анализируется каждое ДТП с погибшими и ранеными, устанавливаются причины аварий.
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«Самые частые виды дорожных аварий в Подмосковье – это столкновения и наезды на пешеходов. Их причинами чаще всего становятся невнимательность участников дорожного движения, превышение скорости и несоблюдение дистанции. С начала года также видим рост следующих видов ДТП: съезды с дороги – в два раза, наезды на препятствие – на 40%, наезды на велосипедистов – на 70%. Выросло также число аварий со средствами индивидуальной мобильности и питбайками», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Фото: пресс-служба Минтранса МО
В ведомстве отметили, что в марте удалось остановить резкий рост аварийности в ДТП за счёт проведения оперативных мероприятий. Это, например, снижение скорости на подъездах к пешеходным переходам вне населённых пунктов, а также контроль состояния тяжёлых пострадавших.
Для повышения безопасности Госавтоинспекция Подмосковья продолжает регулярные мероприятия и рейды по профилактике автоаварий. С 21 апреля по 18 мая в регионе проходит социальный раунд «Безопасная мобильность». В центре внимания – проблема бесконтрольного выезда несовершеннолетних на питбайках на проезжую часть.
Помимо этого, в Московской области ежедневно проводят дежурства в местах притяжения жителей, анализируется каждое ДТП с погибшими и ранеными, устанавливаются причины аварий.
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Лора Луганская