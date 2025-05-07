В Подмосковье стартовала масштабная акция по ж/д безопасности

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Акция «Сохрани себе жизнь», направленная на профилактику несчастных случаев на железной дороге, стартовала в Московской области, она продлится до 9 мая и охватит ж/д станции в 40 подмосковных округах, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В акции примут участие волонтёры, представители Минтранса области, администраций округов, а также транспортной полиции, ЦППК и РЖД, которые напомнят пассажирам и прохожим правила безопасного пребывания на объектах железнодорожной инфраструктуры и будут раздавать георгиевские ленточки», — цитируются в сообщении слова главы областного Минтранса Марата Сибатулина.В министерстве отметили, что с начала года на железной дороге в регионе погибли 67 человек, из них 29 получили смертельные травмы на нелегальных переходах через пути, 25 — на оборудованных переходах и ещё 13 — на железнодорожных платформах.
Читайте также:
В Подмосковье в этом году отремонтируют шесть дорог Победы
Пассажирам подмосковных автобусов раздадут 6 тысяч георгиевских лент
В семи округах Московской области починили дорожные ограждения
Лев Каштанов