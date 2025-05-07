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В Подмосковье стартовала масштабная акция по ж/д безопасности

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

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Акция «Сохрани себе жизнь», направленная на профилактику несчастных случаев на железной дороге, стартовала в Московской области, она продлится до 9 мая и охватит ж/д станции в 40 подмосковных округах, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В акции примут участие волонтёры, представители Минтранса области, администраций округов, а также транспортной полиции, ЦППК и РЖД, которые напомнят пассажирам и прохожим правила безопасного пребывания на объектах железнодорожной инфраструктуры и будут раздавать георгиевские ленточки», — цитируются в сообщении слова главы областного Минтранса Марата Сибатулина.
В министерстве отметили, что с начала года на железной дороге в регионе погибли 67 человек, из них 29 получили смертельные травмы на нелегальных переходах через пути, 25 — на оборудованных переходах и ещё 13 — на железнодорожных платформах.

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#железная дорога
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#подмосковье
В посёлке Часцы капитально отремонтируют школу
07 мая 2025, 16:56

Фото: istockphoto.com/Drazen Zigic

Капитальный ремонт школы планируют провести в посёлке Часцы Одинцовского городского округа, подряд на работы выставили на открытые электронные торги, соответствующая информация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и капитально отремонтировать здание Часцовской общеобразовательной школы общей площадью более 2,3 тыс. квадратных метров. Работы нужно завершить в 2026 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 297 миллионов 188 тысяч 239 рублей 68 копеек. Заявки принимаются до 22 мая.

Работы запланированы в рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и будут финансироваться и федерального бюджета и бюджета Подмосковья.

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#комитет по конкуретной политике мо
#одинцовский городской округ
#капремонт
#капитальный ремонт
#школа
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Спецпроект к 80-летию Победы представил истории подмосковных предприятий
07 мая 2025, 16:31

Фото: vk.com/app_openfactories#/specials

Соцсеть «ВКонтакте» запустила спецпроект, рассказывающий о подвиге сотрудников подмосковных предприятий в годы Великой Отечественной войны. В преддверии 80-летия Победы истории собрали в мини-приложении «Открытая промышленность», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Огромный вклад в Победу внесли предприятия Московской области и их сотрудники. Сегодня в регионе насчитывается 1,5 тыс. крупных и средних предприятий. Некоторые имеют многолетнюю историю, особое место в которой занимают военные годы. Специальный проект поможет узнать больше о родном Подмосковье, вкладе жителей в Победу», — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Участниками спецпроекта стали Красногорский завод им. С.А. Зверева, Коломенский завод, Загорский оптико-механический завод и многие другие предприятия. Пользователи смогут изучить историю региональных предприятий, узнать интересные факты, познакомиться с сотрудниками, ставшими героями войны.

В министерстве добавили, что проект создали Агентство стратегических инициатив, компания VK и Минпромторг России. Сейчас он охватывает более 130 предприятий из 30 регионов страны.

Проект доступен пользователям ВКонтакте в мини-приложении «Открытая промышленность». Раздел о Подмосковье можно найти по ссылке.

Истории сотрудников предприятий Подмосковья можно прочитать в VK, а также в сообществе Мининвеста во «ВКонтакте».

Мини-приложение доступно в разделе «Сервисы» во «ВКонтакте». Оно адаптировано для просмотра с мобильных устройств и персональных компьютеров.

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#московская область
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В Подольске наградили участников СВО и волонтёров
07 мая 2025, 16:20

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Награды участникам специальной военной операции и волонтёрам вручил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов в преддверии 80-летия Великой Победы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Прошло восемь десятилетий, но время не властно над памятью. В каждом доме, в каждой семье живет благодарность тем, кто сражался, кто трудился в тылу, кто отдал жизнь за Родину. (…) Рядом находятся новые защитники. Те, кто ежедневно проявляет мужество, силу духа и любовь к Родине. Их поступки являются прямым продолжением великого подвига и говорят о связи поколений», — сказал Григорий Артамонов.
Торжественное мероприятие проводилось в концертном зале администрации. В нём приняли участие депутат Госдумы, хоккеист Вячеслав Фетисов и благочинный Подольска, настоятель Воскресенского храма иерей Серафим Покатилов. Перед собравшимися выступил народный артист России, кавалер ордена Почёта Олег Газманов.

Олег Газманов (фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск)

Ранее сообщалось, что подмосковные волонтёры могут рассчитывать на помощь от властей региона в разных сферах, включая финансовую, консультационную, методическую, организационную и информационную поддержку. Подробнее об этом — по ссылке.

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#волонтеры
#награды
#григорий артамонов
#день победы
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Подмосковных студотрядовцев подготовили к работе вожатыми
07 мая 2025, 16:07

Фото: пресс-служба МИМП МО

Более 300 активистов студенческих педагогических отрядов Подмосковья стали участниками форума «Летняя академия вожатых». Он прошёл в детском оздоровительном центре «Пушкино», сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
«На протяжении трёх дней ребята посещали лекции, занятия, практические сессии, направленные на развитие главных навыков вожатого. Студентам рассказали о профессиональной этике, детской психологии, правилах безопасности, разрешении конфликтов, научили оказывать первую помощь. Летом они будут работать в 15 региональных лагерях и в федеральных детских центрах», – рассказала глава министерства Екатерина Швелидзе.
Фото: пресс-служба МИМП МО

Особое внимание на форуме уделили проблемам, с которыми вожатые могут столкнуться в работе. Преподаватели раскрывали принципы создания благоприятной атмосферы в детском коллективе, организации досуга и проведения мероприятий. На практике студенты решали логические задачи, организовывали спортивные и творческие мероприятия, квесты.
«Я узнала много нового и полезного – от основ детской психологии до организации крутых квестов. Главное, я поняла, что вожатый – это не просто надзиратель, а настоящий друг и вдохновитель для ребят. Теперь чувствую себя увереннее и готова к работе в лагере», – сказала участница академии Владислава Фомина из Люберец.
Фото: пресс-служба МИМП МО

Активисты разработали для вожатых методическую книгу, где собрали рекомендации по работе с детьми.

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#молодёжь
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#лагеря
#отдых
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#министерство информации и молодёжной политики мо
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#московская область
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В библиотеках Подмосковья подготовили более 2,3 тыс. мероприятий ко Дню Победы
07 мая 2025, 15:57

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Свыше 2,3 тыс. различных мероприятий патриотической направленности подготовили в библиотеках Московской области в рамках областной межбиблиотечной акции «Мы помним! Мы гордимся!», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры и туризма.
«Акция стартовала 1 мая и продлится до 10 числа. В библиотеках Московской области для взрослых и маленьких читателей проводятся различные музыкальные и литературные выступления, конкурсы, марафоны и пр.», — говорится в сообщении.
Например, в Можайском округе проведут онлайн-марафон «Благодарные потомки и страна своих героев не забудут имена»: в рамках марафона, в котором примут участие 17 библиотек, читатели будут декламировать свои любимые стихи и прозу о Великой Отечественной войне. А Коломенская библиотечная система примет участие в патриотической акции «Автопробег».

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#минкульттуризма мо
#библиотеки
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#московская область
#подмосковье
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