В Подмосковье стартовала масштабная акция по ж/д безопасности

Акция «Сохрани себе жизнь», направленная на профилактику несчастных случаев на железной дороге, стартовала в Московской области, она продлится до 9 мая и охватит ж/д станции в 40 подмосковных округах, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.