В посёлке Ильинский началось строительство колокольни при храме Петра и Павла

20 августа 2025, 13:32

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Колокольню начали строить на территории храма Петра и Павла в посёлке Ильинский Раменского муниципального округа. Колокольня станет новым архитектурным элементом храмового комплекса. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Строительство не помешало провести в церкви торжественное богослужение в честь праздника Преображения Господня, который символизирует единение божественной и человеческой природы в Иисусе Христе.





«В народе этот праздник называют Яблочным Спасом. Священнослужители храма Петра и Павла совершили традиционное освящение плодов нового урожая», — говорится в сообщении.