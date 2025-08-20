В посёлке Ильинский началось строительство колокольни при храме Петра и Павла
Колокольню начали строить на территории храма Петра и Павла в посёлке Ильинский Раменского муниципального округа. Колокольня станет новым архитектурным элементом храмового комплекса. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Строительство не помешало провести в церкви торжественное богослужение в честь праздника Преображения Господня, который символизирует единение божественной и человеческой природы в Иисусе Христе.
«В народе этот праздник называют Яблочным Спасом. Священнослужители храма Петра и Павла совершили традиционное освящение плодов нового урожая», — говорится в сообщении.Прихожан поздравил с праздником протоиерей Дмитрий Фёдоров. Он рассказал о его духовном значении и призвал верующих совершать добрые дела.