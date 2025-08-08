На Дергаевском проезде в Раменском завершили укладку асфальта

08 августа 2025, 14:46

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Ремонт дороги ведётся на Дергаевском проезде в Раменском. В настоящее время на объекте протяжённостью 370 закончили укладывать новый асфальт. Ход работ проверил глава муниципального округа Эдуард Малышев. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Общая площадь обновлённой дороги на Дергаевском проезде составила более 3,7 тыс. квадратных метров.





«Сейчас рабочие начали менять тротуарную плитку на прилегающей территории», — отмечается в сообщении.