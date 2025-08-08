На Дергаевском проезде в Раменском завершили укладку асфальта
Ремонт дороги ведётся на Дергаевском проезде в Раменском. В настоящее время на объекте протяжённостью 370 закончили укладывать новый асфальт. Ход работ проверил глава муниципального округа Эдуард Малышев. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Общая площадь обновлённой дороги на Дергаевском проезде составила более 3,7 тыс. квадратных метров.
«Сейчас рабочие начали менять тротуарную плитку на прилегающей территории», — отмечается в сообщении.Глава округа также осмотрел, как ведётся реконструкция дворовых территорий у домов с №24 по №28 на Дергаевской улице. Здесь обновят асфальтовое покрытие на проездах и тротуарах. Затем там разметят парковочные места, установят новые урны и скамейки.
Все работы должны быть завершены до конца лета.