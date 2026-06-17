На десяти дорогах Московской области отремонтировали ограждения

17 июня 2026, 11:06

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Металлические барьерные, перильные и тросовые ограждения отремонтировали на десяти региональных дорогах в девяти округах Московской области специалисты Мосавтодора за неделю. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Тросовые ограждения разделают транспортные потоки, барьерные препятствуют съезду автомобилей в кювет, а перильные не дают пешеходам выходить на проезжую часть в неположенных местах, а машинам — заезжать на тротуары.





«В городской черте ограждения починили на Московской улице во Фрязине, на Батарейной улице в Лобне, на улице Ильича в Ногинске, на улице Советская в балашихинском микрорайоне Железнодорожный и на улице Гагарина в Жуковском», — говорится в сообщении.