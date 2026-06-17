На десяти дорогах Московской области отремонтировали ограждения
Металлические барьерные, перильные и тросовые ограждения отремонтировали на десяти региональных дорогах в девяти округах Московской области специалисты Мосавтодора за неделю. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Тросовые ограждения разделают транспортные потоки, барьерные препятствуют съезду автомобилей в кювет, а перильные не дают пешеходам выходить на проезжую часть в неположенных местах, а машинам — заезжать на тротуары.
«В городской черте ограждения починили на Московской улице во Фрязине, на Батарейной улице в Лобне, на улице Ильича в Ногинске, на улице Советская в балашихинском микрорайоне Железнодорожный и на улице Гагарина в Жуковском», — говорится в сообщении.Кроме того, работы провели на улице Восточная в посёлке Тучково под Рузой, на 56-м километре Каширского шоссе в округе Домодедово, на 35-м километре Волоколамского шоссе в округе Истра, а также на улице Гагарина в деревне Кузнецово и улице Луговая в деревне Осеченки Раменского округа.