На десяти дорогах Подмосковья отремонтировали искусственные неровности

28 августа 2026, 14:52

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Искусственные неровности починили на десяти региональных дорогах в восьми округах Московской области специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Искусственные неровности устанавливают для принудительного снижения скорости машин рядом с пешеходными переходами и у объектов социальной инфраструктуры — школ, поликлиник, детсадов и пр.





«В городах «лежачих полицейских» отремонтировали на Горской улице в Талдоме, на 1-ой Вокзальной улице в Домодедове, на улице Набережная в Лыткарине, на Дзержинском шоссе в Котельниках, на улицах Георгия Дмитрова и Опалиха в Красногорске, на Советском проспекте в Ивантеевке и на улице Советской Конституции в Ногинске», — говорится в сообщении.